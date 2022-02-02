Минздрав сообщил о 3 634 заболевших коронавирусом за сутки

3 634 человека в Беларуси заболели коронавирусом за сутки, 17 пациентов с коронавирусом умерли, сообщает министерство здравоохранения.

Это новый суточный рекорд заболеваемости COVID-19 в стране — прошлый был поставлен 30 января, когда ведомство сообщило о заражении 2 387 человек.

1 февраля Минздрав разрешил медикам ставить диагноз «коронавирус» без проведения ПЦР-теста «при наличии клинических и/или рентген-томографических данных». В этот же день глава Минздрава Дмитрий Пиневич подписал указ, разрешающий студентам 6 курса медуниверситетов, которых привлекли к оказанию медпомощи в поликлиниках, оформлять больничные листы.

27 января главврач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Ермак рассказала агентству «Минск-Новости», что в столице у заразившихся коронавирусом примерно в 80% случаев выявляют штамм «омикрон».

В октябре 2021 Минздрав впервые сообщил более чем о 2 тысячах зараженных в Беларуси.