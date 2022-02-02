За рубежом не будут открывать участки для голосования на конституционном референдуме, заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

«Более трети загранучреждений Беларуси не будут образовывать избирательные участки на референдуме из-за незначительного количества граждан, находящихся на консульском учете», — рассказал пресс-секретарь.

По его словам, есть еще несколько причин не открывать участки для голосования за границей: нехватка сотрудников некоторых посольств и эпидемия коронавируса.

«Традиционно доля голосующих за рубежом у нас менее 1%, и те, кто временно находятся за границей, смогут проголосовать по месту регистрации в Беларуси. Постоянно проживающие за рубежом — по месту временной регистрации либо месту последнего проживания в Республике Беларусь», — предложил решение для беларусов за границей Глаз.