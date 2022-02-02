В Минске силовики задержали экс‑следователя Никиту Стороженко, уволившегося в знак протеста после выборов

1 февраля в торговом центре в Минске силовики задержали бывшего следователя Никиту Стороженко, уволившегося в знак протеста после выборов в августе 2020 года. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, ему инкриминируют разжигание вражды группой лиц (часть 3 статьи 130 УК) и мошенничество (статья 209 УК).

Сотрудники ГУБОПиК записали со Стороженко «покаянное видео», в котором бывший следователь рассказывает, что «в связи с каким-то помутнением» передал в «один из протестных чатов» контакты двух сотрудников ГУБОПиК и замначальника УСК по Минску. Стороженко добавляет, что уже не помнит, куда отправил контакты.

«Увольняться было тяжело, понимая что ждёт огромный долг за обучение и есть семья, но выполнять то, что противоречит совести ещё тяжелее. Я не хочу отправлять в архив материалы проверок, которые должны быть уголовными делами. Честных сотрудников в наших органах много, но они зажаты рамками приказов и долгов перед государством. Коллеги, если читаете это, ответьте себе на один вопрос: сможете ли Вы сказать "Честь имею". Я смог, моя совесть чиста», — написал Стороженко в августе 2020 года.

Мошенничество бывшему следователю инкриминируют за сотрудничество с Фондами солидарности и сбором денег на погашение долга за обучение в Академии МВД, откуда его и распределили в СК.

В мае 2021 года Лукашенко лишил званий более 80 бывших силовиков. В этот список попал и Никита Стороженко — его лишили звания старшего лейтенанта юстиции запаса. «Вясна» добавляет, что в апреле прошлого года Стороженко арестовали на 15 суток за несанкционированный пикет.

Обновлено в 14:42. Добавлена информация правозащитного центра «Вясна» о второй инкриминируемой статье.