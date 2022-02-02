Беларуские власти вводят запрет на железнодорожный транзит некоторых товаров из Литвы

С 7 февраля Беларусь вводит запрет на железнодорожный транзит группы товаров из Литвы. Об этом говорится в официальном заявлении МИД на сайте ведомства.

Решение Литовского правительства о прекращении транзита беларуских калийных удобрений МИД называет незаконным и приводит ряд документов, согласно которым Литва обязана предоставить Беларуси транзит как стране, не имеющей выхода к морю.

Прекращение транзита беларуского калия через Литву ведомство считает «элементом гибридной агрессии», поскольку «американские санкции в отношении ОАО "Беларуськалий" не являются обязательными для государственного предприятия "Литовские железные дороги"».

«Руководствуясь принципами добрососедства и не желая причинять ущерб многострадальному литовскому народу, Республика Беларусь воздерживалась от резких ответных мер в связи с последовательными враждебными действиями безрассудного литовского руководства», — отметили в МИД.

«Принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях "Литовских железных дорог"», — сказано в заявлении ведомства.

1 февраля премьер-министр Роман Головченко рассказал, что ответные меры в отношении Литвы после прекращения транзита беларуского калия коснутся железнодорожного транспорта.

В январе Литовское правительство приняло решение разорвать контракт по перевозке калийных удобрений с «Беларуськалием» к 1 февраля.