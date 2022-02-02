Школьники расплатились за игровую валюту чужой картой; против одного из них возбудили уголовное дело

Двое школьников из Солигорска расплатились за игровую валюту чужой картой, оставленной в банкомате. Против одного из них возбудили уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации (статья 212 УК), сообщает МВД.

По информации ведомства, в начале года 38-летний солигорчанин обратился в милицию из-за того, что с карты, которую он незадолго до этого забыл в банкомате, списались деньги.

В пресс-релизе говорится, что забытую карту забрала компания школьников, а двое подростков решили ей воспользоваться. Оперативники группы по противодействию киберпреступности Солигорского РОВД установили, что школьники купили 3000 игрового золота, потратив на это около 200 рублей. После покупки они отдали карту работнику ближайшего магазина и сказали, что нашли ее, передает МВД.

Ведомство сообщает, что против 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации (статья 212 УК). Второй школьник не достиг возраста уголовной ответственности, и за его действия ответственность понесут родители, сказано в пресс-релизе.

