Осужденного ранее по «хороводному делу» брестчанина приговорили к 2 годам колонии

Суд Ленинского района Бреста приговорил осужденного ранее по «брестскому делу» Владимира Гончарова к 2 годам химии по статье об оскорблении милиционера (статья 369 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна». Путем частичного сложения с предыдущим сроком ему назначили 2 года колонии.

По информации правозащитников, заседание прошло 1 февраля. Брестчанина обвинили в том, что в телеграм-канале «Каратели Беларуси» он оставил «негативный комментарий в отношении сотрудника ДПС» Юрия Демьяновича. Гончаров вину не признал.

15 ноября суд Брестского района приговорил Гончарова к 1,5 годам колонии.