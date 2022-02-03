Находящийся под следствием Роман Протасевич объявил, что намерен «подать иск» к авиакомпании Ryanair

Экс-глава телеграм-канала Nexta Роман Протасевич рассказал на стриме активиста Дмитрия Белякова, что намерен «подать иск» к авиакомпании Ryanair.

Он также призвал подать иск «всех пассажиров, которые находились на борту» самолета Афины-Вильнюс. В чем суть иска, Протасевич не уточнил.

В январе задержанный блогер рассказал, что начинает сотрудничество с центром «Системная правозащита». Его глава, провластный и пророссийский активист Дмитрий Беляков. Кроме Протасевича, на его канале появляется бежавший польский солдат Эмиль Чечко, который утверждал, что польские пограничники массово расстреливают мигрантов.

23 мая беларуского журналиста, бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали в Минске после посадки самолета Ryanair. Протасевича подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК).

25 июня стало известно, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. В конце декабря СК завершил расследование дела Софьи Сапеги — ее обвиняют по семи статьям УК.