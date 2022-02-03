Telegram заблокировал провластный канал «Жулики Беларуси», в котором состоят около 35 тысяч подписчиков. Канал не открывается у пользователей iOS и Android.

Всего в канале около 35 тысяч подписчиков. Он был основан в 2018 году и изначально объявлял себя «неформальным, не юридическим, частным инструментом противодействия правонарушениям» в стране. В последнее время большая часть его контента — перепечатки провластных телеграм-каналов, а также сообщений силовых ведомств.

2 февраля стало известно, что мессенджер заблокировал каналы «Черная книга Беларуси» и «Каратели Беларуси», которые публикуют данные силовиков, чиновников и пропагандистов.

В октябре 2020 года создатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что Apple потребовала удалить три беларуских канала, включая «Карателей Беларуси», ссылаясь на то, что «публикация личных данных силовиков и пропагандистов может подстрекать к насилию». Дуров подчеркивал, что ситуация «не черно-белая», но Apple «не оставляет особенного выбора», поэтому скорее всего каналы будут отключены на устройствах с iOS, но останутся доступны на других платформах.

В феврале 2021 года Дуров рассказал о блокировке нескольких каналов, публиковавших личные данные российских силовиков и судей. Бизнесмен снова сослался на требования Apple — по его словам, именно из-за этих каналов «уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS — оно не получает одобрение Apple».

За администрирование канала «Черная книга Беларуси» россиянку Софью Сапегу обвиняют по семи статьям УК.