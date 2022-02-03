Философ Владимир Мацкевич планирует начать голодовку 4 февраля, он требует перевести его под подписку о невыезде и назначить дату суда

Философ Владимир Мацкевич планирует начать голодовку 4 февраля, рассказали «Медиазоне» его единомышленники, которые ведут страницу философа в фейсбуке.

Мацкевич требует изменить меру содержания на подписку о невыезде, завершить следственные действия, передать дело в суд и назначить дату судебного разбирательства, сообщают товарищи арестованного философа.

Первые 10 дней философ планирует «голодать на воде», а потом перейти на сухую голодовку.

Кроме того, он намеревается попросить начальника СИЗО о предоставлении врача, нотариуса и пастора.

Философа и методолога Владимира Мацкевича подозревают в грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Во время обыска 4 августа у него изъяли все электронные устройства и некоторые документы, а самого Мацкевича задержали и поместили под стражу в СИЗО.

13 августа обыск прошел и у адвоката Мацкевича Дмитрия Лозовика. Вскоре он уехал из страны. От источника, знакомого с делом, «Медиазоне» известно, что обыск проходил в рамках уголовного дела о массовых беспорядках 9 августа 2020 года.

29 октября стало известно, что тексты и высказывания Мацкевича отправлены на экспертизу, которая установит, нет ли в них признаков разжигания вражды и розни. О ее результатах не сообщалось.