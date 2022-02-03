МВД признало участников чата «Скрыганова, КАСКАД» «экстремистским формированием»

МВД признало участников телеграм-чата «Скрыганова, КАСКАД» «экстремистским формированием», а сам чат по решению суда Партизанского района Минска признан «экстремистским», сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как добавляет ведомство, чат признан «экстремистским», поскольку, по заключению эксперта, его участники призывали к массовым беспорядкам и насилию в отношении милиционеров, а также дискредитировали органы власти, а также возбуждали социальную вражду.

По запросу в поиске мессенджера можно найти два чата с таким названием. В одном из них сейчас всего два подписчика, в другом — шесть.

«Каскад» — жилой комплекс в Минске, ставший известным после выборов 2020 года благодаря тому, что его жители вывешивали бело-красно-белые флаги на веревки, натянутые между несколькими зданиями комплекса.

«Экстремистскими формированиями» в Беларуси признаны уже более двух десятков объединений, фондов, телеграм-каналов и медиа. Среди них — телеканал «Белсат», информагентство «Белапан», издание «Радыё Свабода», несколько анархистских интернет-ресурсов, объединение бывших силовиков BYPOL, фонд BYSOL и другие.

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.