Суд приговорил 19‑летнего солдата к 1 месяцу гауптвахты за оскорбление милиционера

Суд Фрунзенского района Минска приговорил 19-летнего военнослужащего Т. к 1 месяцу гауптвахты по статье об оскорблении представителя власти (статья 369 УК) за комментарий о милиционере в телеграм-канале, сообщает Генпрокуратура.

По версии обвинения, 7 мая 2021 года военнослужащий оставил комментарий «оскорбительного содержания» под публикацией о старшем участковом инспекторе милиции ОВД Пружанского райисполкома в одном из «деструктивных» телеграм-каналов. Обвиняемый полностью признал вину, раскаялся, принес извинения и выплатил компенсацию потерпевшему.

Телефон обвиняемого конфисковали, уточняет ведомство.

11 января суд Заводского района Минска приговорил солдата-срочника Б. к 3 месяцам ареста на гауптвахте военной комендатуры. Б. вменили грубое нарушение порядка (часть 1 статья 342 УК). По версии обвинения, с 10 по 11 августа 2020 года он участвовал в массовых акциях на проспекте Победителей, выходил на проезжую часть дороги и не реагировал на требования милиционеров.