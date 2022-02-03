МИД заявил послу Украины протест из‑за пролета украинского беспилотника над территорией Беларуси

Министерство иностранных дел заявило протест послу Украины Игорю Кизиму в связи с «целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата» на территорию Беларуси из Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии Беларуси, 24 января украинский беспилотник незаконно пересек границу и был замечен беларускими военными, которые принудили его приземлиться.

«На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном "Брестский". До украинской стороны доведено, что данными недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу», — пишет пресс-служба.

Как добавляют в ведомстве, Беларусь потребовала от Украины «недопущения подобных деструктивных действий в дальнейшем».

Спикер украинского МИД Олег Николенко отреагировал на заявление беларуского ведомства и назвал его «очередной провокацией властей в Беларуси».

«На замену мифическим "тоннам оружия" пришли "беспилотники". Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России. Спокойствие на границе Беларуси и Украины в интересах всего региона», — написал он в твиттере.

В 11:40 «Агентство телевизионных новостей» опубликовало в своем телеграм-канале, как утверждается, фотографию украинского беспилотника.

Обновлено в 11:49. Добавлен комментарий спикера украинского МИД Олега Николенко.

Обновлено в 11:59. Добавлено фото АТН.