Беларуские поликлиники будут работать по выходным из‑за коронавируса

Минздрав перевел беларуские поликлиники на режим работы без выходных из-за подъема заболеваемости ОРВИ и COVID-19, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

«Начиная с ближайших выходных — 5 и 6 февраля — прием пациентов в поликлиниках (включая и осмотр на дому) будет вестись в субботние и воскресные дни. Точный график работы будет установлен каждым руководителем медицинского учреждения самостоятельно», — уточняют в ведомстве.

Такой режим работы поликлиник, по плану Минздрава, будет действовать, пока эпидемиологическая обстановка в стране не нормализуется.

2 февраля Минздрав сообщил о 3 634 заболевших коронавирусом за сутки — это новый суточный рекорд заболеваемости COVID-19 в стране. Прошлый рекорд был поставлен 30 января, когда ведомство отчиталось о заражении 2 387 человек.

1 февраля Минздрав разрешил медикам ставить диагноз «коронавирус» без проведения ПЦР-теста «при наличии клинических и/или рентген-томографических данных». В этот же день глава Минздрава Дмитрий Пиневич подписал указ, разрешающий студентам 6 курса медуниверситетов, которых привлекли к оказанию медпомощи в поликлиниках, оформлять больничные листы.

27 января главврач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Ермак рассказала агентству «Минск-Новости», что в столице у заразившихся коронавирусом примерно в 80% случаев выявляют штамм «омикрон».

В октябре 2021 Минздрав впервые сообщил более чем о 2 тысячах зараженных в Беларуси.