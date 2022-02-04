СК: житель Минска пытался успокоить младенца и случайно убил его, а затем сбросил тело из окна

В Минске будут судить 48-летнего иностранца, который, пытаясь успокоить младенца, убил его, а затем выбросил тело из окна. Ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 144 УК), сообщает Следственный комитет.

Ведомство завершило расследование этого дела и направило материалы в прокуратуру для передачи в суд.

Инцидент произошел 8 февраля 2019 года на проспекте Рокоссовского в Минске. Очевидцы увидели возле многоэтажки тело пятимесячного мальчика. На теле младенца были многочисленные повреждения, а вокруг шеи — удавка в виде ремня.

Согласно материалам дела, пишет пресс-служба СК, мальчик жил в квартире с родителями, бабушкой и ее сожителем. В ночь с 7 на 8 февраля 2019 года семья выпивала в компании двух знакомых. Ночью ребенок «стал капризничать» и 48-летний сожитель его бабушки «принял на себя роль родителя и успокаивал малыша».

«Мужчина подбросил мальчика и не смог поймать, в результате падения младенец получил телесные повреждения несовместимые с жизнью. Далее гость обвил вокруг шеи мертвого ребенка ремень и обмыл его в душе с моющими средствами, а после выбросил тело в окно с высоты 11 этажа», — пишет прессс-служба.

Изначально следователям было сложно установить обстоятельства случившегося, «так как фигуранты пояснили, что не помнят событий произошедшего из-за сильного опьянения».

«В ходе допроса обвиняемый пояснил, что испугался ответственности и таким образом решил смыть с тела следы. Вину в совершении преступления он признал, хоть и на первоначальном этапе скрывал свою причастность к произошедшему», — написано в релизе СК.

Во время расследования следователи провели порядка 200 следственных действий, в том числе следственных экспериментов и очных ставок.

СК предъявил 48-летнему иностранцу обвинение в причинении смерти по неосторожности.