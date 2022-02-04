ДФР возбудил против Павла Латушко дело о получении 10 000 долларов взятки от сотрудника кинокомпании в 2012 году

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил против политика и члена президиума Координационного совета Павла Латушко дело о получении взятки (часть 3 статьи 430 УК), сообщила пресс-служба ведомства.

Как утверждают в ДФР, один из руководителей беларуской компании, занимающейся производством кино- и видеопродукции, пришел в ведомство с повинной. Он, как пишет пресс-служба ДФР, в 2012 году дал Латушко, занимавшему на тот момент должность министра культуры, взятку в размере 10 000 долларов, чтобы «был благоприятно решен вопрос о включении соответствующего кинопроекта в план финансирования производства фильмов на 2012-2013 годы».

При этом компания, о которой идет речь, «не была признана победителем республиканского конкурса кинопроектов и не могла быть включена в план производства фильмов за счет средств бюджета».

«В последующем Департаментом по кинематографии Министерства культуры с данной компанией был заключен договор и произведено финансирование производства кинопроекта», — пишет пресс-служба.

Помимо нового дела о взятке, Павел Латушко проходит в Беларуси обвиняемым еще по шести статьям УК. Политик покинул страну еще в сентябре 2020 года.