Минздрав сообщил о рекордном количестве заболевших за сутки

За последние сутки Минздрав выявил 7 350 заразившихся коронавирусом, следует из официальной статистики ведомства. О таком количестве заболевших Минздрав сообщил впервые.

По данным ведомства, 17 пациентов, у которых выявили COVID-19, скончались.

1 февраля Минздрав разрешил медикам ставить диагноз «коронавирус» без проведения ПЦР-теста «при наличии клинических и/или рентген-томографических данных». В этот же день глава Минздрава Дмитрий Пиневич подписал указ, разрешающий студентам 6 курса медуниверситетов, которых привлекли к оказанию медпомощи в поликлиниках, оформлять больничные листы.

27 января главврач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Ермак рассказала агентству «Минск-Новости», что в столице у заразившихся коронавирусом примерно в 80% случаев выявляют штамм «омикрон».