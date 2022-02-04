Хоккейная Лига чемпионов решила не приглашать беларуские команды из‑за «непредсказуемой ситуации в стране»

Руководство хоккейной Лиги чемпионов решило не приглашать к участию в сезоне 2022/2023 года команды из Беларуси, сославшись на ситуацию в стране, сообщила организация на своем сайте.

«Из-за непредсказуемой ситуации в стране, участие беларуской команды в ХЛЧ на сегодняшний момент считается слишком рискованным для всех заинтересованных сторон», — пишет пресс-служба организации.

Среди возможных рисков при организации турнира с участием команды из Беларуси руководство отмечает «постоянные сбои рейсов», которые не позволяют уверенно планировать что-либо, а также невозможность гарантировать безопасность при передвижении в Беларусь и из нее.

«Вне зависимости от текущего решения, Беларусь, с ее историей участия в ХЛЧ, остается уважаемым партнером и все двери для будущего сотрудничества остаются открытыми», — добавляет руководство турнира.