«Вясна»: родственники Анатолия Латушко сообщили, что его избивали в РУВД, чтобы получить пароль от телефона

Родственники Анатолия Латушко, двоюродного брата политика Павла Латушко, рассказали, что при задержании Анатолия избили в РУВД Центрального района Минска, требуя назвать пароль от телефона, пишет правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, Анатолия Латушко задержали 31 января. Задержание, как писал центр, связано с уголовным делом о хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК) за рисунки «Погони» на почтовых ящиках в подъездах жилого дома.

Вместе с ним по этому же делу задержаны Елена Малиновская и Лилия Ананян.

28 января стало известно, что силовики возбудили уголовное дело против Яны Латушко, дочери политика. Статья при этом неизвестна.

Павел Латушко — член Координационного Совета и глава Народного антикризисного управления. В Беларуси ему инкриминируют заговор с целью захвата госвласти (часть 1 статьи 357 УК), создание экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК), призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), самовольное присвоение власти (статья 382 УК), покушение на акт терроризма (часть 1 статьи 14 и часть 3 статьи 289 УК) и превышение власти или служебных полномочий (часть 3 статьи 426 УК).