Прокуратура направила в суд дело против активистки Юлии Горячко, обвиняемой в грубом нарушении порядка за помощь в оплате штрафов

Прокуратура Минска направила в Минский городской суд дело против активистки Юлии Горячко, обвиняемой в подготовке людей к участию в действиях, грубо нарушающих порядок (часть 2 статьи 342 УК), за помощь в оплате штрафов и адвокатов для осужденных по делам «экстремистской направленности», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии обвинения, Горячко, действуя от имени организации «Наш Дом» и используя две литовские платежные карты, с августа 2020 года по 14 июля 2021 года вместе с другими людьми оплачивала штрафы и услуги адвокатов, государственные пошлины и другие издержки, связанные с «рассмотрением административных и уголовных дел экстремистской направленности».

Всего, по подсчетам ведомства, такую помощь она оказала не менее 178 людям, а общая ее сумма превысила 141 тысячу рублей.

«Женщина способствовала формированию у этих лиц активности и желания в последующем участвовать в противоправных групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, порождая у них чувство безнаказанности и вседозволенности, подрывая принципы неотвратимости наказания и личной виновной ответственности», — пишет пресс-служба ведомства.

Как добавляют в Генпрокуратуре, Горячко признала вину, заключила досудебное соглашение со следствием в полном объеме выполнила обязательства, предусмотренные этим соглашением. В них, как пишет ведомство, входило в том числе содействие расследованию и раскрытию соучастников.