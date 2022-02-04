Администрация гимназии в Речице после письма пранкера организовала «диалоговую площадку» по обсуждению поправок в Конституцию

Анонимный пранкер прислал фейковое письмо с требованием организовать «диалоговую площадку» по внесению поправок в Конституцию в речицкой гимназии, а ее сотрудники отчитались о выполнении задания, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Центр не уточняет, в какой день было отправлено фейковое письмо, однако, судя по скриншотам, его отправили в 10:26 и потребовали от гимназии прислать фотоотчет до 16:00. Фотографии гимназия отправила уже через три часа.

3 февраля издание Reform писало, что такое же сообщение в одну из минских школ отправил ее бывший учитель по имени Владислав, «вынужденный уехать в Польшу от политического преследования». Тогда администрация школы выполнила порученное ей в письме задание, а фотоотчет отправила на фейковую почту.

Свой поступок Владислав расценил как художественный перфоманс. Как он рассказал изданию, в прошлом году его задержали сотрудники ГУБОПиК, но после допроса ему не смогли вменить в вину ничего, кроме неповиновения силовикам (статья 24.3 КоАП). До суда учителя отпустили домой, и он покинул страну. Директор школы, из которой он не успел уволиться, по его словам «несколько месяцев искала формальности», чтобы его не увольнять и при этом «постоянно звонила в РУВД», чтобы его продолжали разыскивать.

Несмотря на то, что на момент пранка проект Конституции уже был вынесен на референдум, администрация школы все же провела обсуждение поправок в нее.

«Если честно, я мало интересовался обсуждением поправок. Но, зная, какие люди работают в школах, решил, что они купятся. Вряд ли они сами этим вопросом задавались. В школах, я полагаю, остались только те, кто не думает, а выполняет», — пояснил бывший учитель Reform.