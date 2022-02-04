Соучредителя изданий KYKY и «The Village Беларусь» Александра Василевича отпустили в зале суда

Соучредителя изданий KYKY и «The Village Беларусь» Александра Василевича, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК), освободили в зале суда, сообщает KYKY.

Суд Советского района Минска приговорил Василевича к 3 годам колонии общего режима, сообщает The Village. По информации издания, Василевич вышел на свободу «в связи с истечением срока заключения». Один день, проведенный в изоляторе, считается за полтора дня в колонии, однако в пересчете Александр Василевич отбыл меньше трех лет. Позже издание поменяло формулировку и написало, что бизнесмена освободили в зале суда «в связи с истечением срока привлечения к ответственности».

«Радые Свабода» пишет об освобождении с такой же формулировкой — по истечении срока привлечения к ответственности. По статье, инкриминируемой Василевичу, срок давности составляет 10 лет.

«Насколько было услышано, было понятно, что события, наверное, были ранее, за которые он осужден. Истек срок давности привлечения к ответственности. Ну, звучало так», — сказала «Медиазоне» адвокат Василевича Марина Воробьева.

В суде Советского района изданию Officelife рассказали, что бизнесмена освободили «в связи с истечением срока привлечения к ответственности».

Юристы, с которыми поговорила «Медиазона», предположили, что в суде Василевичу могли переквалифицировать обвинение с части 2 статьи 243 на часть 1, то есть на менее тяжкое преступление. Срок давности по этой части составляет 5 лет. Слушатель, присутствовавший на оглашении приговора, подтвердил «Медиазоне», что Василевича осудили по части 1. Когда произошли события, которые следствие вменяло Василевичу, неизвестно, так как его суд проходил в закрытом режиме — об этом ходатайствовал прокурор.

«Судя по всему, срок давности истек, но обвиняемый был не согласен на прекращение уголовного дела только по этому основанию, поэтому судебное разбирательство и проводилось», — предполагают юристы.

Далее, по их словам, суд мог воспользоваться частью 3 статьи 29 УПК, в соответствии с которой в случае отказа обвиняемого прекратить уголовное дело, суд продолжает разбирательство, постановляет обвинительный приговор и назначает наказание, но освобождает от его отбывания, либо же оправдывает подсудимого.

27 августа 2020 года сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля провели обыски в офисе агентства Vondel/Hepta, которым владеет Василевич. Обыск прошел и у него дома, после этого бизнесмена отвезли на допрос в ДФР. Позже его жена Надежда Зеленкова сообщила, что бизнесмен задержан. 4 сентября 2020 года Василевич стал обвиняемым по уголовному делу.

Обновлено в 12:51. Добавлена информация о приговоре Василевичу.

Обновлено в 15:10. Добавлен комментарий юристов.