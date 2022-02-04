Против отца и сына, которые стреляли из ружья и отбивались прикладом от милиционеров, возбудили уголовное дело

Против 65-летнего жителя поселка Красная Слобода и его 38-летнего сына, находящегося в розыске, возбудили уголовное дело о насилии в отношении милиционеров (статья 364 УК РБ) после того, как отец ударил сотрудника милиции прикладом ружья и трижды выстрелил, пытаясь помешать задержанию сына, сообщает пресс-служба МВД.

Как уточняют в ведомстве, сопротивление милиции задержанные оказали вечером 3 февраля в частном доме одного из них — 65-летнего местного жителя, к которому второй обвиняемый приехал в гости. Об этом визите стало известно милиции, которая разыскивала сына хозяина дома как обвиняемого по другому уголовному делу. Когда милиционеры попытались задержать его, им оказали сопротивление.

«Глава семьи намеревался помешать сотрудникам: ударил одного из них прикладом охотничьего ружья и трижды выстрелил. К счастью, обошлось без огнестрельных ранений. Мужчину правоохранителям удалось обезоружить», — пишет пресс-служба ведомства.

