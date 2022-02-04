Монтировщика сцены Брестского театра кукол приговорили к 2,5 годам химии за оскорбление Лукашенко в тиктоке

Суд Московского района Бреста приговорил 50-летнего монтировщика сцены в местном театре кукол Андрея Щигеля к 2,5 годам химии по обвинению в оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 и часть 2 статьи 368 УК) за ролики в тиктоке, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как уточняют правозащитники, приговор суд вынес еще 31 января, однако известно об этом стало только сейчас.

По версии обвинения, Щигель с 10 августа 2020 года по 30 октября 2021 года записал обращение в тиктоке, в котором обвинял Лукашенко в убийстве и выставил это видео в открытый доступ для более чем тысячи своих подписчиков. Сам текст обращения Щигеля во время судебного заседания не озвучивали.

Кроме того, в обвинении Щигеля присутствует еще один эпизод — за другое видеообращение, в котором, по версии лингвистической экспертизы, содержались оскорбления и ненормативная лексика, направленные в адрес Лукашенко. В суде их также не зачитали.

Как отмечают правозащитники, всего в протоколе числилось 63 видео со страницы обвиняемого в тиктоке.

Во время своего последнего слова Щигель попросил суд простить его за содеянное, не наказывать строго и пообещал не совершать ничего подобного в будущем.