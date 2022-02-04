Против минчанина, укравшего собаку, чтобы помириться с девушкой, возбудили уголовное дело

Против 42-летнего минчанина, который украл собаку, чтобы помириться со своей знакомой после расставания, завели уголовное дело о краже (статья 205 УК), сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Как уточняет ведомство, о пропаже собаки милиции рассказала местная жительница. По ее словам, она выгуливала питомца и решила зайти в магазин, потому привязала его к перилам у входа. Когда она вышла из магазина с покупками, собаки на месте уже не было.

«Оперативники установили, что хищение совершил ранее судимый за хулиганство 42-летний минчанин. Мужчина признался, что решил похитить собаку и подарить своей знакомой, с которой недавно расстался. Однако женщина не оценила подарок и отказалась от него. В результате этого мужчина отдал животное в питомник», — пишет пресс-служба.

