США ввели визовые санкции против нескольких граждан Беларуси за «контрдиссидентскую деятельность»

США ввели визовые ограничения против нескольких неназванных граждан Беларуси за «контрдиссидентскую деятельность». Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

В заявлении указано, что санкции направлены против «нескольких граждан Беларуси за их причастность к серьезной экстерриториальной контрдиссидентской деятельности». В качестве примера в заявлении Блинкена говорится об инциденте с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую спортивные чиновники пытались вывезти с Олимпиады в Токио.

Побег с препятствиями. Тимановская на Олимпиаде

Фамилии попавших под санкции беларусов в заявлении не перечислены. В Госдепе агентству ТАСС объяснили, что имена попавших под санкции разглашены не будут, так как информация о визах конфиденциальна.

Энтони Блинкен заявил, что США приветствуют усилия Фонда спортивной солидарности по поддержке и защите прав спортсменов в условиях «продолжающихся репрессиях в отношении белорусов внутри страны и за ее пределами».

«Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку народа Беларуси и еще раз призывают режим Лукашенко прекратить репрессии против представителей гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции, спортсменов, студентов, юристов и других белорусов; немедленно освободить всех политических заключенных, вести искренний диалог с демократической оппозицией и гражданским обществом; выполнять свои международные обязательства в области прав человека; прекратить принуждение уязвимых людей и свои ответные действия против правительств и групп, которые им помогают; и провести свободные и честные выборы под международным наблюдением», — написано в заявлении.