Беларуские iOS‑разработчики получают сообщения Apple о санкциях и деактивации аккаунтов

Разработчики приложений в App Store с беларуским адресом регистрации получают письма от Apple, где речь идет о санкциях и деактивации аккаунта. Об этом сообщили в телеграм-чате «PRO-дакты (моб. приложения)». Один из разработчиков показал «Медиазоне» скриншот своего аккаунта с отметкой «Подпадает под санкции».

«Мы заметили проблему при подтверждении вашей учетной записи. Информация о юридическом лице, связанная с вашей учетной записью, полностью соответствует стране с ограниченным доступом или одной или нескольким странам из сводного контрольного списка правительства США, санкционного списка другого правительства или списка регионов с ограниченным доступом», — говорится в уведомлении от корпорации.

В шапке письма значится, что «аккаунт деактивирован», однако из сообщений в чате разработчиков следует, что их профили по-прежнему доступны.

«Аккаунт работает, даже покупки совершаются, приложение пока доступно в App Store. Просто пришло письмо и появилась пометка, что "подпадает под санкции". В самом App Store никаких уведомлений нет, стандартная пометка "приложение готово к продаже"», — рассказал «Медиазоне» один из программистов.

По информации участников чата, уведомление о санкциях приходит и тем разработчикам, чьи аккаунты зарегистрированы на иностранные юридические адреса.

«Есть прецеденты, когда письма пришли на аккаунты небелорусских компаний. Но стоит уточнить, что эти аккаунты в прошлом были сконвертированы из персональных аккаунтов, созданных белорусами», — прокомментировал ситуацию один из программистов.

«Медиазона» отправила запрос в пресс-службу Apple.