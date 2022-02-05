Минздрав сообщил о 8 231 заболевшем коронавирусом за сутки

За последние сутки Минздрав выявил 8 231 заразившегося коронавирусом, 16 пациентов с COVID-19 скончались, следует из официальной статистики ведомства.

Это новый суточный рекорд заболеваемости в стране, прошлый был поставлен 4 февраля, когда ведомство сообщило о 7 350 зараженных.

1 февраля Минздрав разрешил медикам ставить диагноз «коронавирус» без проведения ПЦР-теста «при наличии клинических и/или рентген-томографических данных». В этот же день глава Минздрава Дмитрий Пиневич подписал указ, разрешающий студентам 6 курса медуниверситетов, которых привлекли к оказанию медпомощи в поликлиниках, оформлять больничные листы.

27 января главврач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Ермак рассказала агентству «Минск-Новости», что в столице у заразившихся коронавирусом примерно в 80% случаев выявляют штамм «омикрон».