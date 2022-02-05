На пропускном пункте «Козловичи» фура задавила сотрудницу таможни; против водителя возбудили уголовное дело

На пропускном пункте «Козловичи» cотрудница таможни погибла от полученных травм после того, как на нее наехала фура с польскими номерами. Первой о трагедии сообщила «Наша Ніва» со ссылкой на очевидцев происшествия.

«Собирала документы, а водитель не заметил и поехал под навес», — рассказали они изданию.

Позже информацию о происшествии подтвердил ГТК.

«Сегодня, с 12.00 до 13.00 на белорусско-польской границе в пункте пропуска "Козловичи" произошел трагический случай — водитель грузового транспортного средства совершил наезд на сотрудницу таможенных органов при исполнении ею служебных обязанностей», — говорится на странице комитета в фейсбук.

Против 38-летнего водителя фуры из Бреста возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 317 УК), сообщает телеграм-канал СК.

Обновлено в 21:45. Добавлена информация СК о возбуждении уголовного дела против водителя фуры.