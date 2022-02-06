Бывшего подполковника милиции, отбывшего административный арест за участие в протестах, будут судить за превышение власти

Бывшего подполковника милиции Петра Бутько из Ивье, который в 2020 году участвовал в протестах и отсидел за это 32 суток, будут судить за превышение власти (часть 3 статьи 426 УК). Об этом сообщает телеграм-канал «Позірк» со ссылкой на агентство BPN.

Петр Бутько служил в милиции более 20 лет, завершив службу заместителем начальника РОВД в Кореличах в 2017 году. В конце 2020 года он отсидел 32 суток за участие в несанкционированных акциях, рассказывал подполковник в интервью газете «Народная Воля».

«После событий в Минске понял, что в стране не стало закона. Накрыла обида за государство. Начал выходить вместе с горожанами на площадь в Ивье, требовал от властей и депутата восстановления законности, прекращения насилия, привлечения виновных к ответственности», — объяснял Бутько, почему вышел на протесты.

Он рассказывал изданию, что тогда против него «пробовали сфабриковать уголовное дело», но этого не произошло, так как «остались еще в милиции честные люди, которые не согласились давать на него лживые показания».

Силовики задержали Петра Бутько 20 августа 2021 года, проведя обыск у него дома и на даче. О других подробностях дела против экс-силовика неизвестно. В мае 2021 года Лукашенко лишил званий более 80 бывших силовиков. В этот список попал и Петр Бутько — его лишили звания подполковника милиции запаса.