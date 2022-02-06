«Флагшток» сообщил о блокировке зеркала издания после материала о «концентрации военной техники» на заброшенной базе под Гомелем

Мининформ заблокировал зеркало сайта регионального издания «Флагшток». Редакция утверждает, что это случилось после публикации материала о военной технике на заброшенной базе под Гомелем.

Сайт недоступен у пользователей из Беларуси. При попытке зайти на ресурс они видят сообщение о блокировке в соответствии с решением Мининформа.

«Сегодняшний наш материал про концентрацию военной техники в Зябровке был заблокирован на протяжении получаса с момента его публикации. Сейчас же на территории Беларуси заблокирован весь ресурс. К сожалению, это уже пятая блокировка ресурса. В этот раз настораживает максимальная оперативность блокировки в воскресенье утром», — написало издание в своем телеграм-канале.

В материале «Флагштока» идет речь о том, что на заброшенной военной базе стратегической авиации СССР около деревни Зябровка под Гомелем «продолжает скапливаться военная техника и живая сила». Но, как утверждает издание, в официальных планах российско-беларуских учений «Союзная решимость-2022» не упоминалось использование этого объекта обеими сторонами. Сам аэродром не используется по прямому назначению с начала 1990-х годов, добавляет издание.

«В настоящее время уже не вызывает сомнений, что несмотря на озвученные перед международным сообществом планы, военные РФ и Беларуси стали использовать остатки советской военной инфраструктуры под Гомелем. Вопрос заключается в том, каким образом будет использован этот объект. Он может исчезнуть до конца февраля к дате официального завершения учений, а может остаться действующим военным объектом для создания угрозы Украине», — написано в материале «Флагштока».

Учения «Союзная решимость-2022» пройдут с 10 по 20 февраля на полигонах «Брестский» , «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский» и «Осиповичский», на аэродромах «Барановичи», «Лунинец», «Лида» и «Мачулищи».