В Минске силовики задержали фотографа Уладзя Гридина, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на родственников.

По словам родных, Гридин перестал выходить на связь с обеда пятницы 4 февраля. Сегодня они узнали, что фотограф находится в изоляторе на Окрестина.

Утром родственники приехали в квартиру Гридина и застали там следы обыска. Его вещи были раскиданы, на полу валялся мусор, не было ноутбука и фотоаппарата. Издание отмечает, что на дверях — при входе и в комнате — висел новый стикер с написанным номером адвоката.

Уладзь Гридин работал фотокорреспонедентом «Радыё Свабода», пока не был лишен аккредитации в августе 2020 года. В сентябре того же года Гридин провел 11 суток на Окрестина по обвинению в участии в несанкционированном пикете 13 сентября. По утверждению самого журналиста, он не участвовал в акции, а работал на ней в качестве фотографа.