Apple разморозила аккаунты беларуских iOS‑разработчиков, получивших сообщения об их деактивации и санкциях

Из аккаунтов беларуских iOS-разработчиков пропали сообщения о блокировке приложений из-за санкций. Об этом разработчики написали в телеграм-чате «PRO-дакты (моб. приложения)», а один из них показал «Медиазоне» подтверждающий скриншот.

В личном кабинете разработчика Apple в графе «статус» вместо «попадает под санкции» теперь указано «активен».

Вскоре после разблокировки аккаунтов Apple начала рассылать разработчикам письма с извинениями и объяснением: письма о том, что их аккаунты соответствуют региону с ограниченным доступом, были отправлены по ошибке. Скриншот письма появился в чате «PRO-дакты (моб. приложения)», об этом пишет издание dev.by.

«Медиазона» отправила запрос в пресс-службу корпорации, но на момент публикации новости не получила ответ.

5 февраля разработчики приложений в App Store с беларуским адресом регистрации получили письма от Apple, где идет речь о санкциях и деактивации аккаунтов.

«Мы заметили проблему при подтверждении вашей учетной записи. Информация о юридическом лице, связанная с вашей учетной записью, полностью соответствует стране с ограниченным доступом или одной или нескольким странам из сводного контрольного списка правительства США, санкционного списка другого правительства или списка регионов с ограниченным доступом», — говорится в письме от корпорации.

Обновлено в 10:53. Apple извинилась перед разработчиками.