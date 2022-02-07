Суд арестовал фотографа Уладзя Гридина на 13 суток за неповиновение милиции

Суд Фрунзенского района арестовал фотографа Уладзя Гридина на 13 суток за «неповиновение милиции» (статья 24.3 КоАП), сообщает телеграм-канал «Вясна назiрае».

Как писало издание «Радыё Свабода», Гридина обвинили в том, что во время обыска 4 февраля он «не подчинился законным требованиям сотрудника ГУВД Мингорисполкома Сазонова, не пускал его в квартиру».

По информации «Радыё Свабода», у прибывших к Гридину сотрудников милиции имелось постановление на обыск по уголовному делу под номером 201 21 11 02 02, связанном с «массовыми беспорядками». В этом деле около тысячи подозреваемых, отмечает издание.

По словам родных, Гридин перестал выходить на связь с обеда пятницы 4 февраля. 6 февраля они узнали, что фотограф находится в изоляторе на Окрестина.

Утром родственники приехали в квартиру Гридина и застали там следы обыска. Его вещи были разбросаны, на полу валялся мусор, не было ноутбука и фотоаппарата. Издание отмечает, что на дверях — при входе и в комнате — висел новый стикер с написанным номером адвоката.

Уладзь Гридин работал фотокорреспонедентом «Радыё Свабода», пока не был лишен аккредитации в августе 2020 года. В сентябре того же года Гридин провел 11 суток на Окрестина по обвинению в участии в несанкционированном пикете 13 сентября. По утверждению самого журналиста, он не участвовал в акции, а работал на ней в качестве фотографа.