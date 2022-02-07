Диджей Александр Богданов и сценограф Максим Крук, приговоренные к 3 годам химии, смогли уехать из Беларуси

Директор культурного центра «Корпус» и диджей Александр Богданов («Папа Бо») и сценограф Максим Крук, приговоренные к 3 годам химии, смогли уехать из Беларуси. Об этом на своей странице в фейсбук рассказал руководитель фонда BYSOL Андрей Стрижак.

«После долгих и малоприятных приключений, служба эвакуации фонда BYSOL таки смогла переправить их в свободный мир», — написал Стрижак.

В декабре 2021 года суд Ленинского района Минска приговорил диджея и директора культурного центра «Корпус» Александра Богданова («Папа Бо») и сценографа Максима Крука к 3 годам химии по обвинению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

Во время воскресных маршей в августе и осенью 2020 года диджей Александр Богданов, известный как «Папа Бо», ходил с диджейским пультом, играл музыку и записывал это на видео.

Под одним из них в описании указано: «Мобильная саундсистема #протесТАНЦЫ прошла с часовым музыкальным маршем по центру Минска. Вынуждены констатировать, что в этот день настроения улицы сменились с праздничных на настороженные. Уже через полчаса практически по всему маршруту начались жесткие задержания и разгоны участников марша».