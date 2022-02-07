Лукашенко предложил приравнять сотрудников МЧС к силовикам и выдать части из них огнестрельное оружие

Лукашенко предложил приравнять сотрудников МЧС к силовикам и определить, кому из них выдавать огнестрельное оружие. Он озвучил это на встрече с министром по чрезвычайным ситуациям Вадимом Синявским, передает телеграм-канал «Пул Первого».

— Все сотрудники МЧС, особенно при нынешнем министре, хотят быть силовым блоком. В силовой блок входить, так? Силовики. Мы так их и считаем. Но для того чтобы быть силовиком, надо прекрасно владеть оружием, — сказал Лукашенко.

Он добавил, что сотрудников вооружат, чтобы в случае конфликта они могли быть задействованы в военных целях.

— Если произойдет какой-то конфликт, не дай бог война, у нас что, МЧС — крепкие, здоровые сотрудники, будут в стороне? <…> «Пожарники» — это ушло в прошлое. Это спасатели, и вторая функция — вооруженные люди, которые в случае момента встанут на защиту родины, а для этого надо владеть оружием. Каким? Пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатометы, или мы их будем вооружать еще какой-то техникой? Думаю да, — заявил Лукашенко.

На пресс-конференции после встречи Синявский рассказал о готовности МЧС сформировать резерв из своих сотрудников для Минобороны и МВД.

«Мы будем готовы сформировать соответствующий резерв в интересах МВД, а на случай военной угрозы в интересах Минобороны, и действовать вместе с нашими вооруженными силами и МВД», — сказал министр по чрезвычайным ситуациям.

Обновлено в 13:58. Добавлен комментарий Вадима Синявского.