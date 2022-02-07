МВД признало телеграм‑канал «Бел Ультра Радыкалы» «экстремистским формированием»

МВД признало участников телеграм-канала «Бел Ультра Радыкалы БУР ГММ Кілеры Карнікі Каты Кіднэпінг» и чата «Чат.СсылокНе

Жать.МодераНет.УкусиОппонента.УбейЕгоКлавой» «экстремистским формированием», следует из перечня, опубликованного на сайте ведомства.

Само решение о признании канала и чата «экстремистскими формированиями» было принято 4 февраля.

По запросу в поиске мессенджера можно найти телеграм-канал с таким названием — всего в нем 65 подписчиков. Он возник 20 октября 2020 года и, судя по истории сообщений, перестал быть активен после 7 ноября. В чате, который ведомство сочло «экстремистским», 76 подписчиков, последние сообщения в нем тоже датируются ноябрем 2020 года.

«Экстремистскими формированиями» в Беларуси признаны уже более двух десятков объединений, фондов, телеграм-каналов и медиа. Среди них — телеканал «Белсат», информагентство «Белапан», издание «Радыё Свабода», несколько анархистских интернет-ресурсов, объединение бывших силовиков BYPOL, фонд BYSOL и другие.

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.