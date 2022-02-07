Мининформ заблокировал сайт «Газеты Слонимской» за распространение «запрещенной информации»

Мининформ заблокировал сайт «Газеты Слонимской», назвав причиной блокировки размещение сайтом «информации, распространение которой запрещено», сообщило само издание.

1 июня 2021 года сайт издания оштрафовали на 2 610 рублей за «распространение экстремистских материалов» (часть 2 статьи 19.11 КоАП) из-за публикации информации из интернет-ресурса, признанного «экстремистским». Саму публикацию, датируемую 23 июня 2020 года, редакция удалила с сайта.

Сперва по этому делу в милицию вызывали редактора «Газеты Слонимской» Николая Кононовича. Когда владелец сайта Евгений Володащук вернулся из-за границы, дело начали в отношении него. Поскольку в печатной версии издания этот материал не публиковался, суд решил не штрафовать газету, ограничившись штрафом для интернет-версии издания.