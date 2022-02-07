В Брестской области против школьников возбудили уголовное дело за организацию занятия проституцией

Против школьников из Каменецкого района возбудили уголовное дело за организацию и использование занятия проституцией (статья 171 УК), сообщает МВД.

По информации ведомства, 16-летние подростки склонили к занятию проституцией свою 22-летнюю знакомую. Школьники создали ей страницу в соцсетях и сами искали клиентов. Девушка оказывала секс-услуги на съемной квартире, которую предоставляли подростки, они же получали часть прибыли.

В пресс-релизе сообщается, что школьники работали по этой «схеме» 2 дня, после чего подростков задержали «во время очередной "сделки"».