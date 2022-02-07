Беларусь и Россия разработали документ о направлении до 200 беларуских военных в Сирию

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил российским Минобороны и МИД провести переговоры и подписать с Беларусью соглашение о сотрудничестве в оказании гуманитарной помощи, предполагающее направление в Сирию до 200 беларуских военнослужащих. Распоряжение Мишустина опубликовано на российском официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, беларуские военные привлекаются в Сирию для выполнения задач «исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий». При этом состав, численность, структура и задачи беларуского воинского контингента определяются Беларусью и согласовываются с Россией.

На время пребывания в стране военнослужащие из Беларуси будут подчиняться Центру вооруженных сил РФ, но при этом оставаться под командованием уполномоченного беларуского органа.