Беларусь и Россия разработали документ о направлении до 200 беларуских военных в Сирию

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил российским Минобороны и МИД провести переговоры и подписать с Беларусью соглашение о сотрудничестве в оказании гуманитарной помощи, предполагающее направление в Сирию до 200 беларуских военнослужащих. Распоряжение Мишустина опубликовано на российском официальном интернет-портале правовой информации.
Как следует из документа, беларуские военные привлекаются в Сирию для выполнения задач «исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий». При этом состав, численность, структура и задачи беларуского воинского контингента определяются Беларусью и согласовываются с Россией.
На время пребывания в стране военнослужащие из Беларуси будут подчиняться Центру вооруженных сил РФ, но при этом оставаться под командованием уполномоченного беларуского органа.
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