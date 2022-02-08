Financial Times: Путин и Макрон договорились, что Россия выведет войска из Беларуси после совместных учений

Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин договорились о сделке по снижению напряженности вокруг Украины, которая включает вывод из Беларуси до 30 тысяч российских военных по окончании совместных учений двух стран. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Путин и Макрон «готовы продолжить диалог», но «все эти вопросы требуют согласия союзников Франции по ЕС и НАТО, в первую очередь США», заявил Financial Times пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Путин и Макрон достигли соглашения, что Россия не будет предпринимать новых «военных инициатив», пишет издание со ссылкой на неназванных французских официальных лиц. Кроме того, Москва обсуждать вопросы, связанные с дислокацией российских войск.

Во время пресс-конференции после встречи ни Путин, ни Макрон прямо не говорили о сделке, но президент Франции сказал, что российский президент заверил его в готовности говорить о деэскалации, отмечает издание.