По решению прокуратуры власти заблокировали два сайта, «публикующих призывы к срыву референдума»

Прокурор Витебской области постановил ограничить доступ сайтам zubr.media и xx2022.org из-за публикации «призывов к срыву референдума». Об этом сообщает Генпрокуратура.

Ведомство считает, что на сайтах размещены «недостоверные сведения» о запланированном конституционном референдуме и «призывы к порче бюллетеней во время голосования».

«Материалы мотивировали граждан Республики Беларусь к противоправному поведению, дискредитировали органы государственной власти и в целом Республику Беларусь», — пишет прокуратура.