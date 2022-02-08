ГУБОП: задержан начальник отдела маркетинга и разработки мобильного оператора life:)

Телеграм-канал «ГУБОП» сообщил о задержании начальника отдела маркетинга и разработки мобильного оператора life:). Имя задержанного не называется.

Как утверждает «ГУБОП», мужчину подозревают в «сливе» персональных данных милиционеров и госслужащих «экстремистским телеграм-каналам».

«В случае, если опубликованный человек или его семья пользовались услугами оператора сотовой связи "Life", имеющиеся сведения передавались администраторам каналов и размещались в публичном доступе. Конечной целью размещения данных силовиков и их близких являлась попытка заставить отказаться исполнять служебный долг через круглосуточный буллинг и психов-одиночек, способных на физическое устранение опубликованных», — пишет «ГУБОП».

К сообщению телеграм-канала прилагается видеозапись с задержанием и рассказом задержанного на камеру. Он называет свою должность в компании и говорит, что осенью 2020 года, пользуясь служебным положением, «сбрасывал информацию о сотрудниках милиции, судьях, других сотрудниках правоохранительных органов и органов госуправления». Кроме этого он, по его словам, в августе 2020 года участвовал в «несанкционированных акциях протеста, проходивших в городе Минске».