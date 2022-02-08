КГБ признал сайт и телеграм-канал инициативы «Честные люди» «экстремистским формированием», следует из перечня, опубликованного на сайте МВД.

«Честные люди» — инициатива, объявляющая своей целью «построение полноценного гражданского общества Беларуси» и занимавшаяся подсчетом голосов и фиксацией нарушений на президентских выборах 2020 года.

«Экстремистскими формированиями» в Беларуси признаны уже более двух десятков объединений, фондов, телеграм-каналов и медиа. Среди них — телеканал «Белсат», информагентство «Белапан», издание «Радые Свабода», несколько анархистских интернет-ресурсов, объединение бывших силовиков BYPOL, фонд BYSOL и другие.

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.