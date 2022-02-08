Сотрудница дома для престарелых и людей с инвалидностью присвоила более 7 тысяч рублей с их счетов; против нее возбудили уголовное дело

После надзорной проверки прокуратура возбудила уголовное дело против 36-летней сотрудницы Терюхского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов за присвоение денег со счетов своих подопечных. Об этом сообщает Генпрокуратура.

Проверку в доме-интернате назначили после обращения в прокуратуру директора учреждения. Обвиняемая Д. работала в нем социальным работником. По утверждению прокуратуры, с декабря 2019 по ноябрь 2021 года она присвоила себе более 7 400 рублей со счетов постояльцев интерната. Она объяснила, что снимала деньги по доверенности, не отчитывалась документально и распоряжалась ими по своему усмотрению.

Против работницы возбудили дело о присвоении либо растрате в крупном размере (часть 3 статьи 211 УК).