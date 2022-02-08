Жена осужденного на 11 лет колонии экс‑сотрудника «Белтелекома» рассказала, что его избивали при задержании

Татьяна, жена экс-сотрудника «Белтелекома» Алексея Бычковского, осужденного за «слив» данных около 200 госслужащих на 11 лет колонии, рассказала, что при задержании 3 ноября 2020 года его избивали и применяли к нему электрошокер, пишет «Наша Нiва».

«Мужа избили, колотили до полусмерти при задержании. Потому что я говорила с теми, кто видел его после задержания, муж был в ужасном состоянии, по их словам. Я не хочу даже говорить, что с ним делали — это просто унизительно для него. Но, мне сказали, его били электрошокером, он терял сознание», — рассказала она изданию.

Где именно происходило избиение, жена осужденного затруднилась ответить, но заметила, что, по словам коллег ее мужа, при задержании силовики посадили Бычковского в микроавтобус, который «довольно долго стоял просто около здания "Белтелекома" на Матусевича». При этом ее муж описал путь в СК в одном из писем: «Я думал, что просто не доеду».

Ранее днем Минский городской суд приговорил Бычковского и еще одного бывшего сотрудника «Белтелекома» Артема Пархамовича к 11 годам колонии в условиях усиленного режима. Их обвинили в «сливе» в соцсети личных данных более чем 200 силовиков, судей и журналистов. Этим, по версии обвинения, они «содействовали администраторам экстремистских телеграм-каналов». К самим данным они имели доступ по работе.

Также, по версии следствия, за предоставление личных данных силовиков и госслужащих один из обвиняемых получил около 300 долларов США, с ним рассчитались криптовалютой. Кто именно и кому заплатил за эти данные — не уточняется.

Суд проходил в закрытом режиме. Как уточнила «Наша Нiва», всего обвиняемых судили по восьми статьям Уголовного кодекса — насилие либо угроза насилием в отношении милиционера (статья 364 УК) и в отношении должностного лица (часть 1 статьи 366 УК), вмешательство в деятельность милиционера (статья 365 УК), воспрепятствование деятельности журналиста (статья 198 УК), неправомерное завладение компьютерной информацией (статья 352 УК), угроза в отношении судьи (статья 389 УК), незаконные действия в отношении персональных данных (часть 2 статьи 203-1 УК) и разжигание розни (часть 3 статьи 130 УК).