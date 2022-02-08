Суд признал ютуб‑канал Вадима Прокофьева и его телеграм‑канал «Радио Гаага» «экстремистскими»

Суд по заявлению прокуратуры Центрального района Минска признал ютуб-канал «Вадим Прокопьев» и телеграм-канал «Радио Гаага» «экстремистскими материалами», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Автором обоих каналов является бывший ресторатор Вадим Прокопьев, записавший в мае 2020 года обращение к другим беларуским рестораторам , в котором раскритиковал действия властей в пандемию коронавируса, а вслед за этим вызвавший Александра Лукашенко на дуэль.

Всего на канал Прокопьева подписаны около 97 тысяч человек, а у второго его проекта «Радио Гаага» в телеграме около 2,4 тысяч подписчиков. Основной контент телеграм-канала — репосты видео из ютуб-канала Прокопьева. Основная тематика видео — обсуждение общественно-политической жизни в Беларуси. В качестве приглашенных спикеров в роликах появлялись в том числе представители объединения «Супрацiў», признанного в Беларуси террористическим.