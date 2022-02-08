В Березе милиция задержала таксиста за 29 преступлений, из которых 13 — «протестной направленности»

Сотрудники уголовного розыска Березовского РОВД задержали местного 23-летнего таксиста, подозреваемого в совершении «29 преступлений, из которых 13 — протестной направленности», сообщает пресс-служба МВД.

Против задержанного возбудили несколько уголовных дел за кражи (205 УК), умышленное повреждение чужого имущества (статья 218 УК), надругательство над госсимволами (статья 370 УК) и осквернение сооружений (статья 341 УК).

По версии следствия, начиная с 2020 года таксист повредил несколько государственных флагов Беларуси, украл 16 уличных камер видеонаблюдения, а также разрисовал несколько остановок общественного транспорта, зданий госучреждений и домов, где живут милиционеры.

«Из рук хулигана в жилые строения также летели пакеты с краской и моторным маслом. Кроме того, подозреваемый неоднократно воровал оставленное без присмотра имущество», — добавляет пресс-служба.



«Совершал кражу камер в городе Береза, разрисовывал остановки, всякие рисунки рисовал, резал флаги. Разрисовал дом одного человека, которого мне посоветовали», — рассказал задержанный в видео, прикрепленном к сообщению МВД.