МВД признало «экстремистским формированием» интернет‑ресурс «Реальная Беларусь»

По решению МВД «экстремистким формированием» признан интернет-ресурс «Реальная Беларусь». Об этом сообщает телеграм-канал ГУБОП.

На момент написания новости одноименный телеграм-канал насчитывает более 44 тысяч подписчиков, а канал в ютубе — 195 тысяч. Большинство видео в канале посвящено критике Александра Лукашенко.

«Экстремистскими формированиями» в Беларуси признаны уже более двух десятков объединений, фондов, телеграм-каналов и медиа. Среди них — телеканал «Белсат», информагентство «Белапан», издание «Радые Свабода», несколько анархистских интернет-ресурсов, объединение бывших силовиков BYPOL, фонд BYSOL и другие.

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.