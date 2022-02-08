Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается посылать военных в Сирию

Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности назвал «очередным фейком» возможную отправку беларуских военных в Сирию. Его слова передает госагентство «Белта».

«Вчера очередной фейк, что якобы российское правительство приняло решение чуть ли не послать наших военных в Сирию. Для меня это было новостью. Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал», — заявил Лукашенко.

По его словам, единственное, о чем «шла речь давно-давно», — помощь с медперсоналом: «Я говорю: хорошо, если кто-то захочет поехать из наших врачей, прежде всего военных, они поедут. Но не сейчас. Потому что у нас своих сейчас проблем выше крыши. Еще эта пандемия так называемая не закончилась».

«Нам там нечего делать. Еще раз подчеркиваю: нужны будут врачи — поможем. Исключительно на добровольных основах. Только после того, когда у нас спадет напряжение в своих больницах. Нет, начинают раскручивать: "правительство России приняло решение". С правительством России шла речь, если мы будем кого-то туда посылать, чтобы Россия нас поддержала. Если какой-то госпиталь, желательно, чтобы мы с россиянами работали, у них большой опыт. Вот и весь вопрос», — сказал Александр Лукашенко.

7 февраля на российском официальном интернет-портале правовой информации появилось распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина, в котором он поручил Минобороны и МИД провести переговоры и подписать с Беларусью соглашение о сотрудничестве в оказании гуманитарной помощи. Оно предполагает направление в Сирию «воинского контингента численностью до 200 человек».