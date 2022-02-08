Суд в Шарковщине приговорил местного жителя к 3 годам химии за листовки с личными данными и адресом прокурора

Суд Шарковщинского района приговорил обвиняемого Р. к 3 годам химии по статьям о клевете (статья 188 УК), распространении персональных данных (части 2 статьи 203-1), а также грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) за вброшенные в почтовые ящики жилых домов листовки о прокуроре Браславского района, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Сам приговор суд вынес еще 7 февраля, однако пресс-служба сообщила о нем только сегодня.

По версии обвинения, Р. с 1 декабря 2020 года по 11 января 2021 года изготовил не менее двадцати листовок, в которых указал информацию о частной жизни и месте жительства прокурора Браславского района, а также «ложные, не соответствующие действительности, порочащие его сведения». После этого обвиняемый разбросал листовки по почтовым ящикам в жилых домах в Браславе.

Также Р. вменили изготовление не менее пяти листовок, призывающих к грубому нарушению порядка и распространение их тем же способом.

Как уточняет суд, компьютер и принтер у обвиняемого конфисковали как средства совершения преступления.